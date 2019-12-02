Исполком Федерации легкой атлетики Украины принял решение дисквалифицировать атлетку Ольгу Корсун на два года начиная с 12.07.2019 по 11.07.2021. Информацию об этом подтвердил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Васильевич Медведь.

Также принято решение аннулировать все результаты, установленные атлеткой Ольгой Корсун с 12.07.2019, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений. Также Ольге Корсун запрещено брать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону потеряла лидера перед стартом сезона.