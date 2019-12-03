В Киеве щенка заперли в авто/ Фото: Pixabay

Во вторник, 3 ноября, в Киеве произошел жуткий инцидент. В Голосеевском районе в авто "Ваз" желтого цвета закрыли щенка, сообщает dtp.kiev.ua.

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По предварительным данным, щенок находится в холоде уже на протяжении нескольких дней.

"Собака замерзла и голодная. Хозяина не нашли. Скоро выезжаем на место, будем извлекать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что котят выбросили в мусорный контейнер.