"Корова на льду": Наташа Королева шокировала выходкой (видео) [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева шокировала пользователей сети выходкой. Соответствующую публикацию певица сделала в популярной социальной сети.
"Кайфуем!!!Сегодня мы с тобой танцуем. Как же я счастлива вновь танцевать с моим любимым учителем танцев Евгением Папунаишвили в его танцевальном клубе!!кайф!", - написала Королева.
Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Как корова на льду", "Бомба", "Красотка", "Ужасно танцуешь".
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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