Мужчина украл 20 тонн шоколада [ Редактировать ]
В Австрии злоумышленник обманом заставил фабрику выдать ему 20-тонный грузовик с шоколадом стоимостью 50 тысяч евро, сообщает L'Obs.
Чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений. Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз.
Шоколад так и не достиг пункта назначения, и грузовик, и водитель пропали без вести.
Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены.
Ранее сообщалось, что пенсионер ограбил банк из-за жены.
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