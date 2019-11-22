В Австрии злоумышленник обманом заставил фабрику выдать ему 20-тонный грузовик с шоколадом стоимостью 50 тысяч евро, сообщает L'Obs.

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Чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений. Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз.

Шоколад так и не достиг пункта назначения, и грузовик, и водитель пропали без вести.

Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены.

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