Какой напиток укрепляет здоровье сердца [ Редактировать ]
О том, что зеленый чай полезен, слышали многие. Однако, далеко не каждый знает, что есть напиток, который содержит в себе полезные для организма вещества, и в 10 раз сильнее влияет на организм человекаЮ пишут akcenty.com.ua.
Речь идет о популярном в странах Азии напитке - зеленой матче. Его делают из молодых листочков зеленого чая, а уровень антиоксидантов, которые в нем содержатся, на 137 раз выше, нежели в других сортах зеленого чая.
А секрет того, почему он намного полезнее, и обладает большим количеством полезных веществ, довольно прост. Листочки чая помещают на срок две недели в тень, и тогда накапливается хлорофилл. После чего, весь урожай обрабатывают паром, и высушивают.
Ранее мы писали о том, почему ежедневно необходимо есть финики.
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