Анфиса Чехова ошарашила новым образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица и телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в ярком наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.
На снимке артистка позирует в джинсах и яркой розовой курточке с мехом.
"На днях сын говорит мне: "Мама, ты будешь рада. У нас в школе появились курсы фото и видео съемки. И я на них буду ходить!". О, да, радости моей не было предела", - написала Чехова.
Ранее сообщалось, что промокшая Анфиса Чехова "засветила" грудь.
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