В Одесі й далі шукають зниклих під час пожежі коледжу людей - таких 15. До ушкодженої вогнем будівлі слідчі поки що увійти не можуть - є загроза обвалу стін, повідомили в обласній адміністрації.

Сьогодні до міста має приїхати спецзагін зі столиці, який допоможе провести операцію.

За попередніми даними, зайнялося через зламаний продовжувач у замкненому кабінеті на третьому поверсі, написав у Фейсбуці голова ОДА Максим Куций.

Як відомо, коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув напередодні близько 10 ранку. Студенти саме були на навчанні.

Вогонь швидко поширився приміщенням. Пожежа забрала життя 17-річної дівчини. Щонайменше 27 людей постраждали, 7 з них рятувальники. В Одесі сьогодні й завтра дні жалоби.

"Люди начали прігать с окон. Начали их выносить. Падали на машины, на крыши. Дети прыгали. Две девочки или три и пару мальчиков, человек 5 прыгали. - А з якого поверху? - З четвертого", - говорить очевидець .

"С тех, которые прыгали, сделали им всем УЗИ внутренних органов, повреждения органов нет, повреждения серьезных костей также нет. У всех есть отравление продуктами горения средней степени тяжести. У одной девочки ожоги 1 степени меньше 5% тела", - говорить Володимир Босенко, завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої лікарні.