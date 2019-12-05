Назначен новый замглавы Госпогранслужбы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 5 декабря.
"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №887/2019.
Ранее 8 ноября Владимир Зеленский уволил замглавы Госпогранслужбы Олега Бляшенко.
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