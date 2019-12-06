Первый момент когда женщина узнает, что она станет мамой она никогда не забудет. Но сразу же возникает множество вопросов, как правильно питаться, чтобы не навредить малышу.

Даже незначительные дозы кофеина во время беременности снижают средний вес новорожденных на 100-200 граммов. Также, если мама будет выпивать около девяти чашек кофе в день, серьезно возрастает риск мертворождения.

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Кофеин оказывает влияние на нервную систему и повышает артериальное давление. Если вы страдаешь от гипотонии, этот эффект может быть полезен, но во второй половине беременности нужно особенно опасаться повышения давления.