Отставка Кабмина: Гончарук выступил с заявлением [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об отставке Кабинета министров Украины и заявил, что за четыре месяца работы правительства оснований для отставок нет. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода. Могут быть отдельные политические заявления, почти каждого из наших министров атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.
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