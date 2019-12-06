Множество людей верят, что их проблемы связаны с действиями врагов или даже друзей. Известный астролог назвал знак зодиака, который может легко сглазить вас.

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Козерог

Они известны своей скупостью, поэтому никогда не будут сорить деньгами. Козероги больше всех имеют "черную" черту - сглаз. Их жадность, может перекрыть чувство разума. Если у них попросили денег, то надо ждать подколов и издевок. Как раз в эти моменты, передается очень плохая энергетика, попросившему помощи человеку.

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