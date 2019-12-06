Какой знак зодиака может сглазить [ Редактировать ]
Множество людей верят, что их проблемы связаны с действиями врагов или даже друзей. Известный астролог назвал знак зодиака, который может легко сглазить вас.
Козерог
Они известны своей скупостью, поэтому никогда не будут сорить деньгами. Козероги больше всех имеют "черную" черту - сглаз. Их жадность, может перекрыть чувство разума. Если у них попросили денег, то надо ждать подколов и издевок. Как раз в эти моменты, передается очень плохая энергетика, попросившему помощи человеку.
Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.
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