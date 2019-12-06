Приватизація в Україні: з молотка пустять сотні підприємств [ Редактировать ]
Кінець епохи державних підприємств в економіці! На сьогодні їх майже чотири тисячі, а урядовці планують залишити тільки двісті. Все непотрібне державі, неприбуткове та небезпечне з погляду корупційних ризиків - пустять з молотка.
Про це в інтерв'ю сказав Павло Кухта - перший заступник міністра економічного розвитку. Конкретну суму виторгу від приватизації Кухта не назвав.
Але зазначив, що тільки від корупції на держпідприємствах Україна щороку втрачає десятки мільярдів гривень. Отже, якщо просто позбутися цих розплідників хабарництва й крадіжок, які поки що висять на державі, то це вже буде вигідно.
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