Черговий скандал у Федерації Футболу України. Її очільника Андрія Павелка підозрюють у корупційних порушеннях на сотні мільйонів гривень. Усі подробиці справи далі.

Елітні автівки, розкішні маєтки та чартерні перельоти. Якщо на футбольні матчі, то завжди з родиною і приватним літаком. За грою українських команд очільник Федерації Футболу України Андрій Павелко стежив лише із віп-секції.

Олег Скупинський, представник Го "Ініціативи майбутнього"

"Вони знімали родиною елітне помешкання, майже за 17 тисяч доларів на місяць. Також, чисельні мали відпуски, відрядження, перельоти на віп-ложи різноманітних футбольних матчів по всьому світі за рахунок УЄФА і ФІФА. Також не було задекларовано автомобіль "Бентлі" в цей період часу, також він користувався і його родина. Не вніс зазначену операцію в декларацію, про те що він має майнові зобов'язання, у розмірі 212 мільйонів гривень.

Перевіркою декларацій екс-нардепа за 2015, 2016 і 2017 роки Нацагенство із запобігання корупції встановило факти порушень Павелка, але потім затвердили рішення про їх відсутність.

"Було встановлено ці порушення. Проект виписаний як факт цих порушень. Проте, через тиск який відбувся правлячою на той час партії, і безпосередьно, я не буду цього скривати, безпосередньо керівник НАЗК Мангул виконав фактично, пряму вказівку органів державної влади, я так розумію, що це був президент України і було прийняте рішення про те, що відсутнє правопорушення в декларуванні", - говорить Олег Скупинський, представник ГО "Ініціативи майбутнього".

Сфальсифіковані рішення НАЗК активісти оскаржили в суді. І сьогодні Нацагенство в судовому засіданні офіційно визнало позовні вимоги антикорупціонерів, чим фактично

підтвердило корупційні порушення Павелка і фальсифікацію рішень щодо нього екс-головою Національного агентства Мангулом.

"Новим керівництвом Нацагенства з питань запобігання корупції прийнято рішення про визнання позову".

Три позови від активістів, за кожною з декларацій - об'єднали в одне провадження. Андрія Павелка суд залучив до справи третьою стороною.

"В даному випадку ми є третьою стороною визнані судом, більш того і позивач в позовній заяві вказав наше прізвище. Тому, ми вважаємо, що тим самим наші права порушені. Ми хочемо довести в суді абсурдність цих звинувачень і що врешті, ніякого порушення не було", - говорить Володимир Тимошенко, адвокат Андрія Павелка.

Адвокат екс-нардепа сьогодні клопотав - про закрите засідання, через ризик розголошення особистих даних родини очільника ФФУ. Та суд не погодився, через суспільний інтерес. За скандалами навколо Павелка активісти стежать не перший рік. Правоохоронними органами зареєстровано шість кримінальних проваджень стосовно Андрія Павелка. Одна з найгучніших за фактом розкрадання 1,25 мільярда бюджетних коштів при реалізації програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

"В державній структурі мін регіон буд було розміщено типову записку це як орієнтир всім тим, хто буде робити футбольні майданчики зі штучним покриттям і там дуже дивовижно було прописано умови на штучну траву. Шо штучну траву потрібно потрібно і варто купувати саме такої специфікації, яку за дивовижних обставин випускає саме "ФФУ Продакшн" і завод зі штучних полів, тобто в принципі це була така собі монополізація", - говорить Костянтин Андріюк, журналіст.

Корупційні скандали у Федерації Футболу зацікавили й народних обранців. Діяльність організації та його очільника досліджуватиме створена в парламенті тимчасова слідча комісія.