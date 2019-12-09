Какой знак зодиака не умеет хранить секреты [ Редактировать ]
Когда мы делимся с близким человеком какой-то тайной, всегда хотим, чтобы он держал услышанное в секрете. Однако, не все люди могут хранить молчание. Астрологи рассказали, какому знаку зодиаку тяжело "держать язык за зубами".
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Представители этого знака зодиака совершенно не умеют хранить чужие тайны. Если вы узнаете, что болтливый Близнец рассказал ваш секрет и предъявите ему претензии, то увидите в его глазах искреннее недоумение.
Дело в том, что Близнецы сплетничают не потому, что они плохие, а только, чтобы придать дружеской беседе немного пикантности.
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