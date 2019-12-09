Когда мы делимся с близким человеком какой-то тайной, всегда хотим, чтобы он держал услышанное в секрете. Однако, не все люди могут хранить молчание. Астрологи рассказали, какому знаку зодиаку тяжело "держать язык за зубами".

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Итак, на первом месте оказались Близнецы. Представители этого знака зодиака совершенно не умеют хранить чужие тайны. Если вы узнаете, что болтливый Близнец рассказал ваш секрет и предъявите ему претензии, то увидите в его глазах искреннее недоумение.

Дело в том, что Близнецы сплетничают не потому, что они плохие, а только, чтобы придать дружеской беседе немного пикантности.

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