В Офисе президента назвали состав делегации в Париже [ Редактировать ]
Елисейский дворец / Фото: blog.parisattitude.com
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским на саммит "нормандской четверки" в Париже отправились 13 политиков.
Так, в Париж от Украины прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан и три его заместителя: Кирилл Тимошенко; Юрий Костюк и Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Раньше сообщалось о том, что на встрече в "нормандском формате" обсудят "формулу Штайнмайера". А также смотрите, что ожидает Зеленский от "нормандского саммита".
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