Напади на ЗМІ: Національна спілка журналістів оприлюднила вражаючу статистику [ Редактировать ]
65 нападів на журналістів було вчинено в Україні протягом року, - це дані моніторингу Національної спілки журналістів.
Найчастіше силу проти медійників застосовували в Києві та області.
За словами голови Нацспілки Сергія Томіленка, ситуація з безпекою представників ЗМІ в країні залишається тривожною. Хоча, зауважує, - після проведення парламентських слухань із безпеки журналістів Нацполіція почала оперативніше реагувати на випадки застосування сили проти медіа.
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