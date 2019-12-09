65 нападів на журналістів було вчинено в Україні протягом року, - це дані моніторингу Національної спілки журналістів.

Найчастіше силу проти медійників застосовували в Києві та області.

За словами голови Нацспілки Сергія Томіленка, ситуація з безпекою представників ЗМІ в країні залишається тривожною. Хоча, зауважує, - після проведення парламентських слухань із безпеки журналістів Нацполіція почала оперативніше реагувати на випадки застосування сили проти медіа.