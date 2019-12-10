"Похожа на подростка": Леся Никитюк шокировала пользователей [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно порадовала фанатов нежным фото, шокировала поклонников. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.
"Дзао-шанхао. Доброе утро! Мчу за ципао. Кто знает, что это?" - озадачила ведущая своих фанатов.
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"Похожа на подростка", "Доброе утро Лесюня Ивановна", "Ты лучшая", - комментировали в сети.
Ранее мы писали о том, что Каменских шокировала дерзким образом, а также Бузова поразила фото с отцом.
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