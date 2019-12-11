Какой знак зодиака самый активный [ Редактировать ]
Для того, чтобы правильно строить отношения с коллегами или возлюбленным, нужно знать, кто считается самым активным знаком зодиака по мнению астрологов. По "активностью" подразумевается желание работать над собой и стрессоустойчивость.
Самым активным знаком зодиака астрологи назвали Скорпиона. Он постоянно самосовершенствуется, работает над ошибками и развивается. Главное тут - не заработать себе "комплекс отличницы". Или любые другие комплексы.
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