Еще одной жертвой пожара в Одессе на Троицкой стала 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова. Об этом на сессии горсовета рассказала вице-мэр Светлана Бедрега, сообщает "Думская".

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По словам чиновника, женщину опознали родственники. Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

Также отмечается, что сейчас проводятся экспертизы ДНК и устанавливаются личности других погибших.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.