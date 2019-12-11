Пожар в Одессе: спасатели нашли еще одно тело [ Редактировать ]
Еще одной жертвой пожара в Одессе на Троицкой стала 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова. Об этом на сессии горсовета рассказала вице-мэр Светлана Бедрега, сообщает "Думская".
По словам чиновника, женщину опознали родственники. Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.
Также отмечается, что сейчас проводятся экспертизы ДНК и устанавливаются личности других погибших.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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