Какао - любимый напиток многих людей. Он обладает не только особенным вкусом, но и полезными свойствами. Так, вещества флавоноиды в составе какао обладают противовоспалительными свойствами, которые могут быть особенно полезны для людей, больных рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз - это аутоиммунное заболевание, которым страдают около 2,5 миллионов человек во всем мире. Одним из наиболее распространенных симптомов рассеянного склероза является сильная усталость. В своем исследовании британские ученые констатировали, что потребление какао эффективно помогает бороться с этим недугом.

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В их проекте принимали участие 40 человек, которым был диагностирован рассеянный склероз ремиттирующей формы. Ученые разделили участников на две группы: одна группа выпивала чашку какао с высоким содержанием флавоноидов, в то время как другая группа получала лишь версию этого напитка.

Участники выпивали какао каждый день в течение шести недель. После этого следовало ждать 30 минут, прежде чем принимать какие-либо прописанные лекарства, пить или есть что-либо еще.

Результаты показали, что участники, которые пили какао, продемонстрировали уменьшение усталости (на 45 процентов) и повышение выносливости. Также эти испытуемые сообщили, что стали испытывать меньше боли.

"Употребление богатого флавоноидами какао может быть простым, безопасный и экономически эффективным способом улучшить жизнь людей с рассеянным склерозом", - заявил доктор Шелли Коу, старший преподаватель кафедры питания и один из авторов исследования.

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