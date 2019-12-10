Как распознать заражение крови: главные симптомы [ Редактировать ]
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Заражение крови - одно из самых опасных инфекционных заболеваний. Чтобы избежать большого количества неприятных последствий, заражение нужно распознать как можно раньше. Врачи назвали главные симптомы, по каким можно распознать заболевание.
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Самые частые симптомы заражения крови:
- повышенная температура тела (выше 38 градусов), но при этом руки и ноги холодные;
- повышенная частота пульса, которая сильно превышает обычный показатель;
- частая и сильная отдышка;
- общее ощущение слабости и упадок сил;
- повышенная сонливость, полуобморочное состояние;
- сильно пониженная температура тела (ниже 36 градусов);
- отсутствие аппетита, непринятие пищи организмом (рвота);
- пониженное кровеносное давление; пониженное выделение мочи.
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