Заражение крови - одно из самых опасных инфекционных заболеваний. Чтобы избежать большого количества неприятных последствий, заражение нужно распознать как можно раньше. Врачи назвали главные симптомы, по каким можно распознать заболевание.

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Самые частые симптомы заражения крови:

повышенная температура тела (выше 38 градусов), но при этом руки и ноги холодные;

повышенная частота пульса, которая сильно превышает обычный показатель;

частая и сильная отдышка;

общее ощущение слабости и упадок сил;

повышенная сонливость, полуобморочное состояние;

сильно пониженная температура тела (ниже 36 градусов);

отсутствие аппетита, непринятие пищи организмом (рвота);

пониженное кровеносное давление; пониженное выделение мочи.

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