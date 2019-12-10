Сухофрукты - полезный продукт, который защищает наш организм и положительно влияет на здоровье. В результате исследования было установлено, что сухофрукт не только предотвращает развитие онкологии кишечника и желудка, но и борется с клетками рака. Все дело в фенольных соединениях, которые являются сильным антиоксидантом.

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Вещество способно сбалансировать количество свободных радикалов в организме, а также замедляет процессы старения тканей.

Ученые рекомендуют включить сушеные сливы в свой рацион, чтобы значительно снизить вероятность онкологии. Однако стоит понимать, сухофрукт не является панацеей, поэтому без специализированного лечения побороть рак невозможно. Не стоит заниматься самолечением, поскольку это может привести к плачевным последствиям.

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