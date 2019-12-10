Группа ученых проявила ряд исследований и выяснила, какие гены управляют аппетитом, пишет "Корреспондент".

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Ученые идентифицировали 231 вариант гена из митохондриальной ДНК дрозофил. Проследив их связь с внешними признаками, ученые обнаружили гены, отвечающие за пищевое поведение, метаболизм и даже уровень стресса.

Специалисты выделили 12 групп вариантов ДНК, которые всегда наследуются вместе. Оказалось, что они связаны не только с наследственными заболеваниями, но и привычками.

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