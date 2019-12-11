Под завалами в Одессе до сих пор ищут 4 человек [ Редактировать ]
В Одессе до сих пор числятся пропавшими без вести четыре человека. В это время суд отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательным ношением электронного браслета. Также ее отстранили от должности на два месяца.
А Кабинет министров выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одессе, включая и по 200 тыс грн помощи семьям погибших, и по 50 тыс грн - пострадавшим.
Тела еще четырех пострадавших до сих пор не найдены под завалами колледжа. На данный момент официально погибли 12 человек.
Тем временем, под Одессой закрывают 4 школы из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Раньше сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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