В Одессе до сих пор числятся пропавшими без вести четыре человека. В это время суд отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательным ношением электронного браслета. Также ее отстранили от должности на два месяца.



А Кабинет министров выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одессе, включая и по 200 тыс грн помощи семьям погибших, и по 50 тыс грн - пострадавшим.

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Тела еще четырех пострадавших до сих пор не найдены под завалами колледжа. На данный момент официально погибли 12 человек.



Тем временем, под Одессой закрывают 4 школы из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Раньше сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.