В школе Киева произошло жуткое ЧП (видео) [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в одной из школ Киева на Троещине, произошло ЧП. Школьник бросил гранату на пол прямо в классе, сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что граната оказалась учебной. Поэтому никто из школьников не пострадал. Все действо он снимал на телефон.
На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!".
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина с гранатой шокировал поступком.
по теме
В Киеве школьники получат электронные проездные
Депутаты Киевского городского совета приняли решение о выпуске электронных проездных для школьников и кадетов
Гороскоп удачи на 7 ноября: кого ждет успех
Судьба человека зачастую преподносит неожиданные сюрпризы
В Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты
Пострадавшего госпитализировали с травмой средней тяжести
В Полтаве пьяный парень выпал с балкона
По предварительной информации, пострадавшему - 20 лет
Гороскоп удачи на 6 ноября: кого преследует успех
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы