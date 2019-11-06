В среду, 6 ноября, в одной из школ Киева на Троещине, произошло ЧП. Школьник бросил гранату на пол прямо в классе, сообщает "Киев Оперативный".

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Отмечается, что граната оказалась учебной. Поэтому никто из школьников не пострадал. Все действо он снимал на телефон.

На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!".

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина с гранатой шокировал поступком.