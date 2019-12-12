В Украине появились новые врачебные специальности [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины вводит четыре врачебные специальности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Теперь появятся новые специальности:
- врач-кардиолог интервенционный;
- врач-кардиолог-электрофизиолог;
- врач-кардиолог детский;
- врач-ревматолог детский.
Также изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу. "Это даст возможность проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. А следовательно - позволит спасать больше жизней. Методы диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становятся более эффективными и сложными", - отметили в ведомстве.
Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что с 10 декабря в Украине вступили в силу новые противопоказания к вакцинированию.
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