В четверг, 12 декабря, около 3:00, в Днепре двое мужчин похитили ВАЗ, который владелец оставил возле дома. В городе объявили план "Перехват", передает "Информатор".

Один из экипажей заметил на улице Маяковского автомобиль, похожий по приметам, но с другим номерным знаком. Патрульные остановили его.

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Во время проверки оказалось, что в транспортном средстве отсутствует заднее боковое стекло, поврежден замок зажигания, а на заднем сиденье лежали номерные знаки от автомобиля в ориентировании. В салоне находились двое мужчин. Чье это транспортное средство и что они делают в нем, мужчины объяснить не смогли.

Инспекторы задержали подозреваемых и вызвали следственно-оперативную группу. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили свидетельство о регистрации похищенного транспортного средства и отвертку, у другого - отвертку, баллоны и рожковый ключ и нож.

Ранее сообщалось, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка.