Пожар в Одессе: что известно о состоянии пострадавших [ Редактировать ]
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара в Одессе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, после пожара в колледже в Одессе девять человек остаются в больницах.
По его информации, состояние пострадавших стабилизировалось, их жизни ничего не угрожает.
"Девять человек до сих пор находятся в больнице. Они полностью обеспечены всеми медикаментами. Их состояние уже стабильное и имеет положительную динамику", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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