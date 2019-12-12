Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара в Одессе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, после пожара в колледже в Одессе девять человек остаются в больницах.

По его информации, состояние пострадавших стабилизировалось, их жизни ничего не угрожает.

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"Девять человек до сих пор находятся в больнице. Они полностью обеспечены всеми медикаментами. Их состояние уже стабильное и имеет положительную динамику", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.