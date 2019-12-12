В ночь на четверг, 12 декабря, спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вице-мэр Одессы Андрей Котляр опубликовал список погибших.

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В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;

5 декабря - Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;

5 декабря - Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;

6 декабря - Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;

7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;

7 декабря - Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;

7 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);

7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;

8 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);

8 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);

9 декабря - 1 тело (личность устанавливается);

9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;

11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;

11 декабря - 1 тело (личность устанавливается);

11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;

11 декабря - 1 тело (личность устанавливается).

"Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы", - написал Котляр.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.