Пожар в Одессе: названы имена погибших [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 12 декабря, спасатели обнаружили тела трех последних пропавших без вести при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вице-мэр Одессы Андрей Котляр опубликовал список погибших.
В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:
- Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;
- 5 декабря - Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
- 5 декабря - Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
- 6 декабря - Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;
- 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
- 7 декабря - Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;
- 7 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);
- 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;
- 8 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);
- 8 декабря - 1 тело (проводится экспертиза);
- 9 декабря - 1 тело (личность устанавливается);
- 9 декабря - Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;
- 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;
- 11 декабря - 1 тело (личность устанавливается);
- 11 декабря - Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
- 11 декабря - 1 тело (личность устанавливается).
"Поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы", - написал Котляр.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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