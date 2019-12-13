Газовый вопрос: Украина и Молдова подписали меморандум [ Редактировать ]
Министерства энергетики Украины и Молдовы 13 декабря в Кишиневе подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне, - заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.
12 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику принял участие в киевском саммите глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).
Раньше сообщалось о том, что Гончарук рассказал о переговорах по транзиту газу. А также Украина и Эстония подписали судьбоносный документ.
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