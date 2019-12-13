"Кубок мира" в Хохфильцене: на старт выйдет "золотая олимпийская четверка" [ Редактировать ]
Чемпионки Сочи-2014 / Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на классическую эстафету второго этапа "Кубка мира" в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает "UA: Биатлон".
Так, в субботу, 14 декабря, болельщики увидят "золотую олимпийскую четверку" образца 2014 года.
На старт выйдут Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
Ранее сообщалось, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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