У Луцьку мешканці багатоповерхівок потерпають від шуму. Не захищають навіть зачинені вікна. Люди не можуть спати, а в декого почалися проблеми зі здоров'ям. Він перевищує норму в півтора раза. Це вже засвідчила експертиза. Що ж так дошкуляє жителям - дізнавалися наші кореспонденти.

Із таким гуркотом уже понад місяць живуть мешканці ось цих двох багатоповерхівок у Луцьку. Через надмірне гудіння в людей погіршується самопочуття, а в декого й здоров'я.

"Жити взагалі неможливо. Вдень ще на роботах, а вночі буквально просинаєшся через кожну годину. В два заснула, в три почало тарабанити", - говорить Оксана Мельник, жителька Луцька.

Гуркіт лунає з обласної лікарні. Тут ще три роки тому поставили модульну котельну установку на пелетах. Обігрівають лише медзаклад. Так гучно котельня запрацювала лише цього року.

"А тут нічого не зробиш. Тут така конструкція. Ну то опалювальний сезон - то воно цілодобово працює", - говорить Анатолій Яковлев, оператор котельні.

Надмірну гучність підтвердили і фахівці.

"Ми отримали результати, які свідчили про перевищення нормативних показників, які на сьогодні встановлені в Україні відповідно у всіх замірах. Рівні перевищення коливалися в межах від 10 до 40 відсотків від нормативних", - говорить Назар Орел, начальник Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

А це така ж твердопаливна котельня. Але вже на території Волинської обласної дитячої лікарні. Та поки що вона не працює.

"Нема ніяких підстав, щоб сказати, що це котельня. Це ряд запчастин, які повністю, ну скажім валяються на вулиці ніким не котрольовані".

Щоб заощадити на опаленні, цю котельню облрада почала встановлювати ще три роки тому. Із бюджету на цей об'єкт виділила майже три з половиною мільйони гривень. Два роки між замовником і підрядником точилися баталії в судах. Урешті, котельню в експлуатацію так і не ввели. Об'єкт перебуває на балансі комунального підприємства "Волиньенергософт".

""Облдержсофт" хоче, щоб ми прийняли ці запчастини на лікарню. Ну ми їх не будем приймати. Нащо вони нам? Нам треба готовий продукт. Як буде котельня побудована, буде зібрана кваліфікована комісія, будуть проведені випробування всі, тоді можна судити про її роботу. Будуть виміряні децибели. В нас же ж тут перенатальний центр, де маленькі діти рядом. От і неонатальний центр", - говорить Микола Слюсарчук, інженер Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання.

"На сьогодні вона в принципі готова на 85 відсотків. Єдине там питання знову ж таки за транспортером, блоком і налагодженням. Але там є питання по підключенню її до діючої тепломережі.Це буде якби другий етап. Проект, виділення коштів, напевно, буде", - говорить Олександр Курилюк, директор комунального підприємтва "Волиньенергософт".

Зараз же маленьких пацієнтів медзакладу безшумно обігріватиме міська котельня. А гучну установку дорослої лікарні обіцяли модернізувати. Якщо до середини грудня гуркоту позбутися не вдасться - Держпродспоживслужба ініціюватиме припинення її роботи.