В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается с визитом в США.