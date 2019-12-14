Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС [ Редактировать ]
В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.
Вместе с Зеленским в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось, что Зеленский собирается с визитом в США.
по теме
Децентрализация в Украине: Зеленский предложил внести изменения в Конституцию
В пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект
Українська делегація повернулася з "нормандського саміту": про що домовились
Переговори в Парижі відбулися. Готуємося до зустрічі в Берліні. "Нормандський формат" урешті запрацював після трирічної перерви
Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ
Зеленский принял важное решение
Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект касательно гражданства
Жилье для переселенцев: Зеленский анонсировал запуск госпрограммы
Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление