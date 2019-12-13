Убийство Шеремета: Аваков назвал главный мотив [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, проходит заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Тем временем, министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов заявил, что главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине.
По словам Авакова, следствие рассматривало множество версий, но главный мотив убийства Шеремета - дестабилизация ситуации в Украине.
"Мы взяли как базу широкую версию, что все таки это попытка дестабилизации", - сказал он.
Глава МВД добавил, что поводом для убийства Шеремета могла стать его журналистская деятельность.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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