Умер знаменитый комик [ Редактировать ]
На 33-м году ушел из жизни известный в США комик Крис Коттон, пишут "Акценты".
Комик умер перед рождением первого ребенка. Причина смерти не сообщается. Он выступил в поддержку Comedy Central и появился в сетевом ток-шоу "Каждый проклятый день".
Крис должен был стать отцом в феврале следующего года. Они с женой Эрикой отыграли свадьбу в мае 2011 года, однако ребенка решили завести только сейчас.
Ранее сообщалось, что умер известный 14-летний актер.
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