На 14-м году ушел из жизни знаменитый шотландский актер и балетный танцор Джек Бернс, сообщает газета Metro.

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Известно, что подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке. Причина смерти не уточняется. Бернс появлялся в мини-сериалах "На виду" и "Один из нас".

В балетной школе его называли следующим Билли Эллиотом. Свое прозвище подросток получил после выхода картины Стивена Долдри "Билли Эллиот".

Ранее сообщалось, что умерла солистка группы Roxette.