Умер известный 14-летний актер [ Редактировать ]
Фото: fakty.ua
На 14-м году ушел из жизни знаменитый шотландский актер и балетный танцор Джек Бернс, сообщает газета Metro.
Читайте также Умер легендарный кукловод
Известно, что подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке. Причина смерти не уточняется. Бернс появлялся в мини-сериалах "На виду" и "Один из нас".
В балетной школе его называли следующим Билли Эллиотом. Свое прозвище подросток получил после выхода картины Стивена Долдри "Билли Эллиот".
Ранее сообщалось, что умерла солистка группы Roxette.
по теме
Prev Next
10 декабря 2019 11:42
Умер легендарный кукловод
На 87-м году ушел из жизни знаменитый американский кукловод Кэролл Спинни
12 декабря 2019 13:06
"Выглядишь на миллион": Анна Семенович взбудоражила новым фото
Анна Семенович поделилась с поклонниками новым фото
12 декабря 2019 11:46
Женщина до смерти закормила новорожденную дочь
Женщина четыре месяца кормила свою новорожденную дочь смесью
11 декабря 2019 21:20
"Это тема табу": Регина Тодоренко расплакалась и сделала откровенное признание
Тодоренко разрыдалась во время интервью
11 декабря 2019 18:40
"Закусывай хоть": Анастасию Волочкову пристыдили подписчики
Волочкова шокировала поклонников выходкой