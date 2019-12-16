Лобода нарвалась на жестокую критику [ Редактировать ]
Украинская артистка Светлана Лобода вновь нарвалась на критику пользователей сети. Причиной тому стало ее новое эпатажное фото, которое она показала на своей странице в Instagram.
Судя по всему, образ изначально является частью клипа.
Но многие подписчики Лободы восприняли такой "лук" всерьез и принялись критиковать артистку:
"Чем длиннее ногти, тем глупее женщина... Жуть! Вульгарно! Неопрятно!", "Росомаха отдыхает!", "Ну и маникюрчик", "Ногти - ужас", "Вот это ногти", "Перебор", - раскритиковали Лободу.
Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.
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