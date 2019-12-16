Украинская артистка Светлана Лобода вновь нарвалась на критику пользователей сети. Причиной тому стало ее новое эпатажное фото, которое она показала на своей странице в Instagram.

Судя по всему, образ изначально является частью клипа.

Но многие подписчики Лободы восприняли такой "лук" всерьез и принялись критиковать артистку:

"Чем длиннее ногти, тем глупее женщина... Жуть! Вульгарно! Неопрятно!", "Росомаха отдыхает!", "Ну и маникюрчик", "Ногти - ужас", "Вот это ногти", "Перебор", - раскритиковали Лободу.

Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.