Жуткий шум в Киеве: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, в Киеве был слышен страшный гул, который напугал жителей Левого берега. Звук слышали возле метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", и возле "Выдубичей" на Правом берегу.
Местные жители утверждают, что гул доносится с тепловой электростанции (ТЭЦ). Но, гул был по-настоящему жуткий. Он напоминал звуки приближающегося самолета.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что звук был из-за технических работ на ТЭЦ. Но в экстренной службе утверждают, что ничего необычного или опасного не происходит.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину.
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