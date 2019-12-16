В понедельник, 16 декабря, в Киеве был слышен страшный гул, который напугал жителей Левого берега. Звук слышали возле метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", и возле "Выдубичей" на Правом берегу.

Местные жители утверждают, что гул доносится с тепловой электростанции (ТЭЦ). Но, гул был по-настоящему жуткий. Он напоминал звуки приближающегося самолета.

Читайте также Под Ривне произошло жуткое ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что звук был из-за технических работ на ТЭЦ. Но в экстренной службе утверждают, что ничего необычного или опасного не происходит.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину.