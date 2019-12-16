Нападение на депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченкова инсценировала Служба Безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ отметили, что была получена информация о подготовке заказного нападения на депутата. При этом имя не называется. Но ранее о нападении в Сумах заявлял именно Аначенков.

В связи с чем было принято решение инсценировать преступление для выхода на организатора.

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей, - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что на депутата "Слуги народа" напали возле дома. А также в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку.