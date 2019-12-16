Нападение на "слугу народа" - дело рук СБУ [ Редактировать ]
Нападение на депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченкова инсценировала Служба Безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В СБУ отметили, что была получена информация о подготовке заказного нападения на депутата. При этом имя не называется. Но ранее о нападении в Сумах заявлял именно Аначенков.
В связи с чем было принято решение инсценировать преступление для выхода на организатора.
С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей, - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что на депутата "Слуги народа" напали возле дома. А также в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку.
по теме
Запуск "Действия": в Кабмине отчитались о результатах
Стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Действие"
В МИД озвучили формулу мира в Украине
В МИД выступили с важным заявлением об участии представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" в "нормандском формате"
Зеленский принял ряд важных кадровых решений
Президент назначил новых глав шести районных государственных администраций
Обмен пленными: в ТКГ раскрыли детали
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске
Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
В Киеве задержаны подозреваемые в деле об убийстве Шеремета