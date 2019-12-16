Власти Киева рассматривают вопрос сносе хрущевок. Об этом заявил глава коммунального объединения Институт генерального плана Сергей Броневицкий, передает Хмарочос.

"Сейчас инвесторы активно осваивают бывшие промышленные территории, поскольку свободных участков в городе все меньше. На очереди - хрущевки. Большинство из них уже исчерпали свой ресурс или уже на грани его исчерпания", - отметил Броневицкий.

"Сейчас на территориях, занятых хрущевками, плотность населения 130-150 человек на гектар. При этом наши нормы позволяют увеличить плотность до 500-550 человек на гектар. Наша задача - не допустить превышения этих норм", - подчеркнул Броневицкий.

Он также предположил, что эти дома могут заменить 25-этажки.

"Относительно центра в нашем проекте Генплана есть ограничения высотности. Но если это хрущевки на Левом берегу или в Соломенском районе, то там можно строить высотные здания. При этом мы будем делать акцент на том, чтобы строительство было комплексным - если вы строите жилой дом, то стройте школы и детские сады", - отметил чиновник.