Скандал у США: Дональд Трамп вимагає вибачень за стеження за передвиборчим штабом

Коли на початку американських президентських перегонів, ще 2016 Дональд Трамп заявляв, що за його передвиборчим штабом стежили, та ще й Обаму в цьому звинуватив, багато хто не повірив