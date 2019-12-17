У Нью-Йорку відкрився фестиваль китайських ліхтарів [ Редактировать ]
У Нью-Йорку відкрився найбільший у Північній Америці фестиваль китайських ліхтарів. У міському парку засяяли гігантська ялинка, величний кит, динозаври, дракони та інші чудернацькі фігури.
Загалом понад 120 світлових інсталяцій. Над ними працювали 60 художників. У роботі використали понад 10 мільйонів вогників.
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