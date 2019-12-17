Во вторник, 17 декабря, стало известно о серьезном факте мошенничества. Так, девушка, которая представлялась турагентом, обманывала и "кидала" многих людей на большие деньги. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, одна из пострадавших рассказала, что с парнем они подписывали тур с Юлией Ковальчук в ее офисе на Ямской. Мошенница рассказала, что якобы работает с Anex tour, Join Up, IT tour.

"Покупали тур на Занзибар на 01.01.2020, сумма довольно серьезная - 2650$. Деньги передали там же, в офисе.

С 01.12.2019 она перестала выходить с нами на связь, мобильный телефон выключен", - рассказывают жертвы аферы.

Позже, пострадавшие обратились к вышеуказанным туроператорам. Те в свою очередь рассказали, что разорвали сотрудничество с Юлией Ковальчук из-за жалоб клиентов.

"Саша вышел на связь с хозяйкой помещения. Она сообщила, что Юля накануне молча съехала, не заплатив за аренду", - добавила девушка.

Далее пострадавшая пара вышла на связь с родителями аферистки. Они встретились с ее отцом, а тот подтвердил ее мошеннические действия в отношении людей. Сказал, что она и ранее этим занималась и сейчас из-за нее он в долгах, готов сотрудничать со следствием против дочери.

Жертвам "развода" удалось выяснить, что таких же обманутых Юлией людей - множество. Среди пострадавших 67 сотрудников "Укрзалізниці" и другие.

Также известно, что 30.11.2019 Юлия покинула Украину и улетела в Минск. Ее место положения в настоящее время - неизвестно.

Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.