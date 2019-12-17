В метро Киева за два дня случилось два сбоя в работе системы. В пресс-службе метро сообщили, что проблемы произошли из-за сбоя в результате перегрузки.

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"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее отвозить вас в нужные вам места!" – сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе рассказали, как нужно действовать пассажирам, если некорректно сработала карта:

Некорректно сработала карточка е-билета (KyivSmartCard и Карточка киевлянина) - позвонить на горячую линию оператора КП "ГИВЦ" 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграмм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщения.

Некорректно сработала или сломалась карточка метро - обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница", "Политехнический институт", "Почайна" и "Крещатик" с 8:00 до 19:00 без выходных. Техперерыв 12:00-12:30.

Некорректно сработала бесконтактная банковская карта - оставить информацию ТУТ, указав первые и последние 4 цифры номера карты, владельца, станцию ​​и время, когда произошел случай.

Ранее сообщалось о том, что делать при падении на рельсы в метро.