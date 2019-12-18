Девушка вышла замуж за саму себя, после того как ее бросил жених. Об этом сообщает Metro.

Жительница Лондона Сандра Бланко рассказала, что не захотела терять деньги потраченные на свадьбу. Ее возлюбленный бросил девушку перед свадьбой.

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Сандра пригласила актера вместо жениха, и вышла замуж за себя. Она пообещала относиться к себе бережно и с заботой.