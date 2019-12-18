Судова тяганина за клаптик землі на Чернігівщині. Родина учасника АТО майже рік не може отримати обіцяні два гектари. Врешті, справа дійшла до суду. Хто і навіщо гальмує процес?

"Да, ми говорили, що по всій Україні маємо право брати, де ми хочемо, де ми знайшли, де ми подали. Не, відмовили!"

Ігор два роки воював у найгарячіших точках на сході країни. Повернувшись додому, ветеран вирішив скористатися своїм правом отримати землю

"У січні місяці написало п'ять сімей на отримання 10 гектарів землі. Лустівська сім'я отримала, талалаївська сім'я отримала, два ніжинця - не отримали землі", - зазначив Ігор Січкар, ветеран війни.

Ігор довго оббивав пороги чиновників, - але марно. Довелося звертатися до суду і прокуратури. І поки фронтовик збирав документи, - виявилося, що земельна ділянка вже належить іншій людині.

"Я прийшов в земельний, подав це викопіювання на розробку документів і там мені сказали, що там вже номер другої людини стоїть", - розповідає Ігор Січкар, ветеран війни.

Представники районної влади кажуть: така тяганина - через рішення депутатів сільради.

"Відмовили, мотивуючи тим, що не є жителем і прийняли рішення, що надавати такі земельні ділянки тільки жителям зареєстрованим і постійно проживаючим на території сільської ради", - стверджує Сергій Батрак, перший заступник голови Ніжинської РДА.

Але, як виявилося, - жителям цього ж села, так само не легко отримати там землю. В пріоритеті - власники агрофірм, - розповідають селяни.

"Проживаю і теж столкнувся з тим, щоб надали землю для ведення сільського господарства. Випас тут взяв і запахав якийсь фермер - взяв, запахав. І щоб випасти там якихось тих же кіз, які в мене є - я не можу", - обурений Денис Неретін, місцевий житель.

Таки видати ветерану землю - сільраду зобов'язав суд.

"Зараз ви можете сказати, що земельна ділянка таки буде надана? - Я думаю, так. Я не знаю, яка це ділянка буде, але дозвіл їм виданий", - повідомив Володимир Хоменко, голова Талалаївської сільської ради.

"Вони пропонують взяти один гектар замість двох. Вони повністю порушили рішення суду. Як мені тепер бути?", - говорить Ігор Січкар, ветеран війни.

Сподіваючись на правосуддя, - Ігор готує документи на землю. І до правоохоронців теж - якщо рішення суду проігнорують.