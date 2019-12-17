Многие люди не высыпаются ночью, и поэтому решают вздремнуть в обеденное время. Однако, учеными было доказано, что ночной отдых продолжительностью 9 и более часов, а также сон в дневное время суток являются показателями высокого риска инсульта.

В шестилетнем научном изыскании приняли участие почти 32 тысячи человек средним возрастом около 62 лет. На момент начала исследований они не жаловались на здоровье и риск инсульта был у всех минимальным, как утверждали медики. К завершению эксперимента было зафиксировано более 1550 случаев мозгового кровоизлияния.

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Детальный анализ ситуации позволил установить, что склонность к инсульту сопровождалась привычкой спать в дневное время суток либо ночью дольше 9 часов. Такие люди также часто любили подремать, пусть даже всего несколько минут.

Примечательно, что ранее сотрудниками Американского колледжа кардиологии был доказан противоположный факт: ученые пришли к выводу, что дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта.

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