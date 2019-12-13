В пятницу, 13 декабря, в Киеве закрыли для пассажиров железнодорожный вокзал в связи сообщением о минировании. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

"Проход запрещен. Минирование", - сказала сотрудница полиции в оцеплении.

При этом доступ на перроны вокзала разрешен из подземного перехода. Движение поездов проходит в обычном графике.

Сотрудники полиции не смогли сообщить, когда помещения "Центрального" и "Южного" терминалов вокзала будут открыты для пассажиров.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.