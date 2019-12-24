Вино "отправило" в могилу 8 человек [ Редактировать ]
На Филиппинах, в городе Ризал, из-за кокосового вина умерли восемь человек. Еще 300 человек отравились спиртным напитком и были госпитализированы с жалобами на боль в животе, сообщает Aljazeera.
Местное правительство наложило запрет на продажу неофициально распространяющегося напитка, который в тех краях пользуется спросом особенно во время рождественских праздников. Такая процедура проводится для того, чтобы избежать дополнительных последствий.
В больницы вернули многих врачей из отпуска для заботы о сотнях отравленных пациентах. Один из медиков заявил, что из-за неправильного брожения вина из кокоса в напитке может образоваться чрезмерное количество метанола - ядовитого спирта, употребление которого приводит к слепоте и даже летальному исходу.
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