В трех областях Украины вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым снегопадом. Так, под ограничения попали дороги во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом сообщает "Укравтодор".

"С целью недопущения пробок в движении и оперативной расчистки дорог от снега временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Так, ограничения вводятся:

Львовская область - с 20:00 23 декабря по 9:00 24 декабря временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, участок Давидов-граница Ивано-Франковской области;

Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.

Ивано-Франковская область - с 2:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.

Закарпатская область - с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.

По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь; в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

Раньше сообщалось о том, что погода в Киеве установила три температурных рекорда, а также Украину "накроет" густой туман.