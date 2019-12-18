Под Киевом во двор предпринимателя бросили гранату [ Редактировать ]
В Киевской области в Васильковском районе в селе Большая Солтановка случился взрыв. Известно, что злоумышленник кинул гранату во двор предпринимателя. Полицейским удалось задержать мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сотрудники уголовной полиции сразу начали проводить ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника по месту жительства. Им оказался 46-летний житель столицы, который неоднократно имел проблемы с законом за совершение тяжких преступлений.
Установлено, что на протяжении нескольких лет киевлянин работал на стройке в Васильковском районе и решил, что работодатель не рассчитался за работу. До этого он неоднократно требовал у предпринимателя полного расчета.
Установлено, что мужчина бросил во двор гранату РГД. Ее остатки криминалисты обнаружили и изъяли во время осмотра места происшествия и направили на проведение экспертизы.
По факту взрыва следователи Васильковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в жилом доме прогремел жуткий взрыв, а также под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
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